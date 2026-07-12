"Аэрофлот" скорректировал расписание из-за грозы в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин​

Авиакомпания "Аэрофлот" изменила расписание рейсов на фоне неблагоприятных погодных условий в Московском регионе. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

"Аэрофлот" вынуждено корректирует расписание путем переноса времени вылета, а также отмены некоторых рейсов", – говорится в сообщении.

В авиакомпании уточнили, что часть самолетов, следовавших в аэропорт Шереметьево, была направлена на запасные аэродромы. После дозаправки и улучшения погодных условий они продолжат полет к месту назначения. Транзитным пассажирам бесплатно переоформят билеты на ближайшие стыковочные рейсы.

Пассажирам порекомендовали заранее свериться со статусом рейсов перед выездом в аэропорт. В случае отмены рейса приезжать в аэропорт не рекомендуется. На время ожидания вылета пассажирам предоставляется обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами.

Ранее в столичном регионе из-за сильных дождей и ветра продлен желтый уровень погодной опасности. В Москве предупреждение сохранится до утра 13 июля, в Подмосковье – до вечера того же дня. Синоптики также прогнозируют, что осадки не прекратятся и в начале следующей недели. 13 и 14 июля столбики термометров днем покажут 19–25 градусов, а в ночные часы воздух будет остывать до 10–15 градусов.