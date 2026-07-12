Собянин сообщил о ликвидации уже 39 беспилотников, летевших на Москву

Фото: MAX/"Минобороны России"

Отражена атака еще трех беспилотников, летевших на Москву. Об этом 12 июля сообщил Сергей Собянин на своей странице в мессенджере MAX.

В настоящее время специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков дронов.

Атака продолжается с ночи 12 июля. К настоящему моменту силы ПВО уничтожили уже 39 вражеских БПЛА.

В связи с этим аэропорты Внуково и Домодедово принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами. Пассажиров предупредили о возможных корректировках в расписании. При этом в аэропорту Жуковский аналогичные ограничения сняты.