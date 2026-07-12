Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Аэропорты Внуково и Домодедово принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Изменения в работе авиагаваней связаны с введением временных ограничений на использование воздушного пространства. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Пассажиров также предупредили о возможных корректировках в расписании рейсов.

Ранее в аэропорту Домодедово уже вводились ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Однако позже ограничительные меры были сняты.

Кроме того, Минтранс РФ допустил изменения в расписании авиарейсов из-за погодных условий в Москве. В городе ожидаются сильные дожди, ливни, местами грозы и шквалистый ветер с порывами от 15 до 20 метров в секунду.