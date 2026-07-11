11 июля, 21:10Политика
Силы ПВО за 12 часов уничтожили 41 украинский БПЛА над Россией
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
В период с 08:00 до 20:00 11 июля по московскому времени силы ПВО уничтожили над Россией 41 украинский дрон, сообщили в Минобороны РФ.
В частности, беспилотники были ликвидированы над Белгородской, Брянской и Курской областями, а также:
- Ростовской областью;
- Краснодарским краем;
- Республикой Крым;
- акваторией Черного моря;
- акваторией Азовского моря.
Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в Таганрогском заливе были атакованы четыре судна, в том числе танкер, перевозящий метанол. Погиб матрос технического судна, других пострадавших нет.