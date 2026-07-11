Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Новая выделенная полоса заработала на дублере Рублевского шоссе в Москве, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Полосу протяженностью 0,4 километра организовали на участке от дома 34, корпуса 1 по Рублевскому шоссе до Рубежного проезда. По ней проходят девять маршрутов с интенсивностью движения свыше 28 автобусов и электробусов в час, отметил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Новая выделенная полоса сократит задержки автобусов и электробусов, повысит надежность городских маршрутов и улучшит движение автомобилей за счет оптимизации проезда на соседних перекрестках. Вице-мэр добавил, что благодаря новой выделенной полосе время в пути в час-пик снизится более чем в два раза, также станет быстрее движение машин такси.

Другие выделенные полосы заработают в трех округах столицы с 18 июля. Первая появится на улице Вострухина в районе пересечения с Рязанским проспектом, вторая – на улице Гоголя в месте пересечения с Панфиловским проспектом в Зеленограде, а третья – на улице Поляны в районе пересечения с аллеей Витте.