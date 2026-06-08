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08 июня, 15:56

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ЦОДД: чаще всего столичные мотоциклисты нарушают дистанцию и скоростной режим

В ЦОДД рассказали о самых частых нарушениях столичных мотоциклистов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Чаще всего столичные мотоциклисты нарушают дистанцию и скоростной режим. Об этом Агентству "Москва" сообщили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

Камеры нередко фиксируют с их стороны также нарушения правил перестроения и очередности проезда.

В центре уточнили, что всего в городе зарегистрировано около 130 тысяч владельцев мотоциклов. Представители ведомства призвали их быть внимательными на дорогах и не забывать про экипировку как для себя, так и для пассажиров. Кроме того, важно следить за состоянием транспортного средства, соблюдать скоростной режим, держать дистанцию и не совершать резких маневров.

Ранее шесть экипажей мотопатруля ЦОДД начали патрулировать столичные улицы. С собой у них есть все необходимое для помощи участникам дорожного движения. В этом году парк получил четыре более мощных мотоцикла, что позволяет ездить на дальние маршруты.

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