Минтранс РФ рассмотрит вопрос разрешения езды мотоциклов по автобусной полосе

Фото: 123RF.соm/sergpavl

Минтранс РФ проработает вопрос о разрешении проезда по автобусной полосе мотоциклистам. Об этом заявил глава ведомства Андрей Никитин в беседе с журналистом Life Александром Юнашевым.

Журналист опросил чиновников, которые увлекаются мотоциклами, об их отношении к идее разрешить такому виду транспорта передвигаться по выделенным полосам.

"Как байкер, конечно, я за. Как министр – надо подумать над безопасностью и проработать этот вопрос", – сказал Никитин.

По словам министра, данная тема будет прорабатываться вместе с аналогичным вопросом для электровелосипедов. Ведомство оценит оптимальность схемы движения.

Ранее сообщалось, что в Москве могут запретить курьерам на тяжелых СИМ передвигаться по тротуарам. Заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов уточнил, что Минтранс РФ и Дептранс Москвы уже работают над соответствующими изменениями законодательства.

