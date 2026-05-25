25 мая, 18:22
Новые учебники по информатике введут для старших классов в России в 2027 году
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Министерство просвещения России готовит обновление учебной литературы по информатике для старшеклассников. Новые единые учебники планируют включить в федеральный перечень в 2027 году, после чего школы смогут начать по ним обучение. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.
Министр подчеркнул, что интерес к информатике со стороны выпускников стабильно увеличивается, что доказывает рост числа выпускников, которые выбирают сдавать данный предмет на ЕГЭ.
Ранее в России разработали проект нового образовательного стандарта для старшеклассников, который включает 16 обязательных предметов.
В перечень вошли русский язык, литература, иностранный язык, математика, информатика, история, обществознание, география, физика, химия, биология, основы безопасности и защиты Родины, а также физкультура.
