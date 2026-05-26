В Госдуме предложили разрешить пересдачу более одного предмета ЕГЭ

Вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов выступил с инициативой расширить право выпускников на пересдачу Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом он заявил в беседе с ТАСС.

Парламентарий положительно оценил уже введенное с 2024 года правило, позволяющее пересдать один экзамен по выбору, назвав это абсолютно правильным шагом. Однако он убежден, что сегодня можно говорить о дальнейшем развитии этой модели в разумных пределах.

По мнению депутата, при корректировке правил критически важно сохранить баланс. ЕГЭ должен оставаться серьезным инструментом итоговой аттестации, не превращаясь в бесконечную череду попыток.

Одновременно с этим парламентарий подчеркнул, что школьник не должен жить с ощущением, что один неудачный день способен перечеркнуть годы учебы и поставить крест на его будущем. Вице-спикер убежден, что экзамен призван проверять знания, а не уровень стрессоустойчивости подростка.

Ранее в Госдуме предложили давать родителям дополнительный отпуск на период ЕГЭ. Там отметили, что период сдачи экзаменов семьи сталкиваются с повышенной эмоциональной и организационной нагрузкой, а во время отпуска родители смогут оказать школьникам значительную поддержку.