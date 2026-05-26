Движение транспорта ограничат на участках Амурской улицы с 30 мая

Движение автотранспорта будет ограничено на участках улицы Амурская с 30 мая до 25 ноября. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

Ограничения связаны с проведением работ по строительству бокового проезда Московского скоростного диаметра. Проезд будет недоступен по одной–двум полосам на участках улицы Амурская и местных проездов в районе дома 1, строения 11 и дома 1, строения 10.

Ранее столичный Дептранс предупредил, что движение будет временно ограничено на ряде участков 13-го километра МКАД с 29 мая по 10 июля с 01:30 до 05:30. В зависимости от конкретной даты для проезда будут закрыты одна или две полосы.

Данные меры связаны с проведением ремонтных работ. Водителям рекомендуется заранее планировать свой маршрут.