В России планируют задействовать ИИ для профилактики ДТП

Фото: depositphotos/belchonock

Российские власти прорабатывают вопрос использования искусственного интеллекта в сфере дорожной безопасности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.

Согласно правительственному плану, нейросети могут задействовать для выработки решений по профилактике ДТП, а также для контроля за ситуацией на дорогах.

Исполнителями плана назначены МВД, Минтранс и Минэкономразвития. Ведомствам предстоит провести анализ возможностей и представить итоговый доклад в кабинет министров.

Срок исполнения задачи установлен до 2028 года.

Ранее Росстандарт утвердил новый ГОСТ для контроля выбросов вредных веществ с помощью искусственного интеллекта (ИИ) в автомобилях. В частности, виртуальные системы должны анализировать ключевые параметры, включая индекс загрязнения атмосферы, уровень дымности и другие показатели.