Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03:35

Транспорт

В России планируют задействовать ИИ для профилактики ДТП

Фото: depositphotos/belchonock

Российские власти прорабатывают вопрос использования искусственного интеллекта в сфере дорожной безопасности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.

Согласно правительственному плану, нейросети могут задействовать для выработки решений по профилактике ДТП, а также для контроля за ситуацией на дорогах.

Исполнителями плана назначены МВД, Минтранс и Минэкономразвития. Ведомствам предстоит провести анализ возможностей и представить итоговый доклад в кабинет министров.

Срок исполнения задачи установлен до 2028 года.

Ранее Росстандарт утвердил новый ГОСТ для контроля выбросов вредных веществ с помощью искусственного интеллекта (ИИ) в автомобилях. В частности, виртуальные системы должны анализировать ключевые параметры, включая индекс загрязнения атмосферы, уровень дымности и другие показатели.

Читайте также


транспорттехнологии

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика