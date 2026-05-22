22 мая, 18:26

Транспорт

В России появятся критерии применения алкозамков

Фото: 123RF.com/standrets

В России в ближайшие годы определят критерии применения устройств блокировки двигателя при наличии паров алкоголя в выдыхаемом воздухе (алкозамков), систем контроля усталости водителя и дистанционного контроля за скоростью передвижения и манерой вождения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на план мероприятий по повышению безопасности дорожного движения.

Срок реализации задачи – 2026–2030 годы. Ответственными стали Минпромторг, Минтранс, МВД, Минцифры и Росстандарт.

На указанный период Росстандарт вместе с МВД и НАМИ обновит документы по стандартизации транспортных средств в части требований к бортовым системам, системам мониторинга, круиз-контроля, помощи водителю, а также системам автоматизации, защиты и очистки.

В этом же плане уточняется, что до 2028 года Минтранс, Минпромторг и НАМИ проведут масштабное исследование для оценки опасности праворульных машин для российских дорог. Речь идет о комплексном анализе рисков участия таких транспортных средств в дорожном движении.

