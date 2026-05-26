26 мая, 09:19

Politico: на роль переговорщика с РФ могут претендовать Кошта, Ниинисте и Юнкер

В Европе назвали новых возможных кандидатов на роль переговорщика с РФ

На роль переговорщика с РФ могут претендовать глава Европейского совета Антониу Кошта, бывший президент Финляндии Саули Ниинисте и бывший председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, пишет газета Politico.

По данным издания, главы МИД стран Евросоюза обсудят возможность прямого взаимодействия с Россией в ходе неформальной встречи на этой неделе.

До этого СМИ указывали, что переговорщиками могли бы стать экс-канцлер Германии Ангела Меркель, президент Финляндии Александр Стубб и бывший премьер-министр Италии Марио Драги.

Сам Владимир Путин ранее сообщал, что для него лично наиболее предпочтительной фигурой для ведения диалога между Россией и Европой является бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер. При этом он признался, что готов видеть переговорщиком от Евросоюза любого лидера, который "не наговорил каких-то гадостей" в адрес России.

Однако глава евродипломатии Кая Каллас исключила кандидатуру Шредера в качестве переговорщика, поскольку, по ее мнению, он является "известным лоббистом российских компаний".

