Обитатели "Лосиного острова" начали выводить потомство

Фото: телеграм-канал "Нацпарк "Лосиный остров"

У лосей в нацпарке "Лосиный остров" появляется потомство, сообщается в телеграм-канале парка.

Сотрудник нацпарка заметил семейство в Мытищинском лесопарке – маму-лосиху и ее малыша. Лосенку всего около 3 недель, и он неотступно следует за матерью. Это первая в этом году регистрация новорожденных диких копытных в подмосковной части "Лосиного острова".

Уточняется, что лосята появляются на свет в апреле – мае. Обычно в одном выводке рождается один или два детеныша. Вес новорожденного лосенка составляет от 12 до 16 килограммов. Их шерсть рыжевато-бурого цвета с пятнами помогает им сливаться с окружающей средой. В первые дни жизни лосенок обычно прячется в укрытии, пока мать кормится поблизости. При угрозе самка издает определенный сигнал, и малыш сразу затаивается.

В первые 4 месяца жизни лосята питаются молоком матери, которое очень питательно и содержит 8–13% жира. Благодаря этому они быстро растут и за 3 недели практически удваивают свой вес. Уже на второй-третий день после рождения лосята начинают пробовать растительную пищу, но полноценно переходят на травяной рацион позже. К 10-му дню они становятся активными и уже не отстают от матери.

В этот период лосиха может быть особенно настороженной и даже агрессивной, так как защищает свое потомство. Присутствие человека способно потревожить животных, отвлечь их от кормления и обучения малыша навыкам выживания.

Помимо лосей, в нацпарке "Лосиный остров" готовятся выводить птенцов чайки. Орнитологи уже зафиксировали первые кладки яиц. По словам специалистов, речь идет о крупнейшей колонии чаек Московского региона.