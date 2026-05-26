Учитель Снегуров: "контрольное списывание" может побороть страх перед экзаменом

Фото: 123RF.com/illiabondar

"Контрольное списывание" может помочь школьникам побороть страх перед экзаменом, поэтому тренд на такую практику вполне уместен. Об этом Москве 24 заявил заслуженный учитель России, кандидат психологических наук, историк Александр Снегуров.

"Контрольное списывание" – это педагогический прием, который официально разрешает ученикам использовать рукописные шпаргалки. Задача школьника заключается в том, чтобы списать как можно больше до того, как учитель заметит и отнимет шпаргалку.

Снегуров отметил, что "контрольное списывание", которое практикуют некоторые преподаватели, особенно молодые, – это легализация того, к чему дети и так стремятся.

"Даже такой труд – подготовить рукописную шпаргалку – уже может быть ценен, поскольку вовлекает ребенка в учебу. Тем более сейчас, когда искусственный интеллект предлагает разные варианты списывания, нужно учить методикам осмысленного использования различных материалов. Как экспериментальный этюд такая практика может быть уместна и полезна: через нее у кого-то появится интерес к предмету или ослабнет страх перед контрольными", – пояснил собеседник.

Однако, уточнил он, есть и риски. В частности, излишнее увлечение шпаргалками может создать у ребенка иллюзию, что списывать можно всегда. Поэтому продуктивная установка – расчет на собственные силы, волю, память, способность анализировать – должна оставаться ведущей, подчеркнул он.

"Впереди ОГЭ и ЕГЭ, где малейшее отклонение от правил может привести к удалению ученика из аудитории и еще большему стрессу. Поэтому увлекаться подобными практиками излишне не стоит", – указал заслуженный учитель России.

Он добавил, что проводить контрольные работы с разрешением списывать нужно не чаще двух раз в год. При этом важно обратить внимание, насколько велика тяга к списыванию, умеют ли школьники работать с разными материалами и источниками.

"Таким образом можно протестировать и более широкий спектр вопросов, узнать что-то о личности школьника, дать материал для наблюдений классному руководителю и психологу. Это игровая форма, сглаживающая стресс, но доминировать такая практика не должна. Важно соблюдать систему сдержек и противовесов", – заключил Снегуров.

Ранее в Рособрнадзоре напомнили, что учащегося могут удалить с ЕГЭ за несамостоятельное выполнение заданий, общение с другими участниками экзамена в аудитории, а также за наличие средств связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуры, электронно-вычислительной техники, справочных материалов и письменных заметок.

Более того, школьника могут удалить с ЕГЭ за попытку вынести из аудитории или сфотографировать черновики или материалы, подготовленные к экзамену.