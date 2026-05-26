Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 мая, 12:05

Общество
Главная / Новости /

Учитель Снегуров: "контрольное списывание" может побороть страх перед экзаменом

Учитель назвал плюсы тренда на "контрольное списывание"

Фото: 123RF.com/illiabondar

"Контрольное списывание" может помочь школьникам побороть страх перед экзаменом, поэтому тренд на такую практику вполне уместен. Об этом Москве 24 заявил заслуженный учитель России, кандидат психологических наук, историк Александр Снегуров.

"Контрольное списывание" – это педагогический прием, который официально разрешает ученикам использовать рукописные шпаргалки. Задача школьника заключается в том, чтобы списать как можно больше до того, как учитель заметит и отнимет шпаргалку.

Снегуров отметил, что "контрольное списывание", которое практикуют некоторые преподаватели, особенно молодые, – это легализация того, к чему дети и так стремятся.

"Даже такой труд – подготовить рукописную шпаргалку – уже может быть ценен, поскольку вовлекает ребенка в учебу. Тем более сейчас, когда искусственный интеллект предлагает разные варианты списывания, нужно учить методикам осмысленного использования различных материалов. Как экспериментальный этюд такая практика может быть уместна и полезна: через нее у кого-то появится интерес к предмету или ослабнет страх перед контрольными", – пояснил собеседник.

Однако, уточнил он, есть и риски. В частности, излишнее увлечение шпаргалками может создать у ребенка иллюзию, что списывать можно всегда. Поэтому продуктивная установка – расчет на собственные силы, волю, память, способность анализировать – должна оставаться ведущей, подчеркнул он.

"Впереди ОГЭ и ЕГЭ, где малейшее отклонение от правил может привести к удалению ученика из аудитории и еще большему стрессу. Поэтому увлекаться подобными практиками излишне не стоит", – указал заслуженный учитель России.

Он добавил, что проводить контрольные работы с разрешением списывать нужно не чаще двух раз в год. При этом важно обратить внимание, насколько велика тяга к списыванию, умеют ли школьники работать с разными материалами и источниками.

"Таким образом можно протестировать и более широкий спектр вопросов, узнать что-то о личности школьника, дать материал для наблюдений классному руководителю и психологу. Это игровая форма, сглаживающая стресс, но доминировать такая практика не должна. Важно соблюдать систему сдержек и противовесов", – заключил Снегуров.

Ранее в Рособрнадзоре напомнили, что учащегося могут удалить с ЕГЭ за несамостоятельное выполнение заданий, общение с другими участниками экзамена в аудитории, а также за наличие средств связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуры, электронно-вычислительной техники, справочных материалов и письменных заметок.

Более того, школьника могут удалить с ЕГЭ за попытку вынести из аудитории или сфотографировать черновики или материалы, подготовленные к экзамену.

В России 1 июня начнется основной период ЕГЭ

Читайте также


образованиеобществоэксклюзив

Главное

Что нужно знать о летней подработке для школьников?

С 14 до 16 лет выполнять обязанности на работе можно 24 часа в неделю

Подростков нельзя привлекать к работе при вредных и опасных условиях

Читать
закрыть

Как сэкономить на подготовке к ЕГЭ?

Первый способ– использовать специальные тренировочные комплекты

Второй вариант – групповые занятия

Читать
закрыть

К чему может привести попытка быть продуктивным 24/7?

Цель реформы – повысить качество высшего образования

Ограничения затронули в основном заочные и очно-заочные форматы

Читать
закрыть

К чему может привести попытка быть продуктивным 24/7?

Погоня за продуктивностью превращает отдых в слабость, а занятость – в показатель успешности

Опасный сценарий возникает, когда человек начинает измерять самооценку только через достижения

Читать
закрыть

Почему учителя позволяют школьникам использовать шпаргалки?

Учителя уверены: написание текста от руки способствует лучшему запоминанию

Читать
закрыть

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика