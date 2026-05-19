19 мая, 08:49

Общество

Рособрнадзор назвал нарушения, за которые могут удалить с ЕГЭ-2026​

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Школьника могут удалить с Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в этом году за несамостоятельное выполнение заданий, общение с другими учениками в аудитории или наличие средств связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуры, электронно-вычислительной техники, справочных материалов и письменных заметок. Это следует из документа Рособрнадзора, передает РИА Новости.

Кроме того, выпускника 11-го класса могут удалить с экзамена за попытку вынести из аудитории или сфотографировать черновики или материалы, подготовленные к ЕГЭ. Помимо этого, ученикам, присутствующим в пункте проведения экзамена, нельзя передавать другим детям шпаргалки и иные предметы. За это также могут выгнать из аудитории.

Акт об удалении с ЕГЭ составляется в двух экземплярах в присутствии члена Государственной экзаменационной комиссии, руководителя пункта, организатора и общественного наблюдателя (при наличии). Первая версия передается школьнику, а вторая направляется в этот же день в ГЭК.

Ранее Рособрнадзор утвердил новые правила допуска школьников в пункты проведения ЕГЭ в 2026 году. Согласно документу, ученикам нужно добровольно сдавать все запрещенные предметы перед входом в пункт проведения экзамена. Организаторам и сотрудникам охраны нельзя прикасаться к детям и их вещам.

В свою очередь, Минпросвещения РФ поддержало такое решение. Глава министерства Сергей Кравцов подчеркнул, что психологический настрой играет основную роль для успешной сдачи экзамена.

