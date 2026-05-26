26 мая, 18:49

Политика

МИД Норвегии вызвал посла РФ из-за призыва к иностранцам покинуть Киев

Фото: 123RF.com/andriyolkhovyy

Глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде вызвал российского посла на фоне призыва МИД РФ к иностранцам и персоналу дипломатических миссий скорее покинуть Киев. Об этом сообщается на сайте правительства страны.

"Сегодня министерство иностранных дел вызвало посла России в Норвегии для разговора", – заявил Эйде.

Российский МИД рекомендовал иностранцам как можно скорее покинуть Киев, а местным – и не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры, поскольку Вооруженные силы России будут наносить удары.

Целями атак назначены центры принятия решений и командные пункты, которые находятся в разных частях города. Удары со стороны России станут ответом на атаку Киева по Старобельску, в ходе которой погиб 21 человек.

