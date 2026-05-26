26 мая, 13:48

Политика

Россия не располагает данными о реакции США на заявление об ударах по объектам ВПК в Киеве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил об отсутствии у Кремля данных о реакции США на предупреждение Москвы об ударах по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) в Киеве.

"Пока мы такой информацией не располагаем", – цитирует его ответ журналистам RT.

В ходе общения с прессой Песков также назвал заявление МИД России по этому поводу исчерпывающим и не требующим дополнительных пояснений.

Российское внешнеполитическое ведомство объявило о скорых системных ударах ВС РФ по местам проектирования, производства, программирования и подготовки к использованию беспилотников в украинской столице 25 мая. Целями в том числе станут центры принятия решений и командные пункты, которые находятся в разных частях Киева.

В связи с этим МИД призвал иностранцев, включая зарубежных дипломатов и персонал представительств международных организаций, покинуть город, а местных жителей – не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры.

Удары станут ответом на атаку ВСУ по Старобельскому профессиональному колледжу Луганского государственного педагогического университета, во время которой киевский режим в очередной раз продемонстрировал свою террористическую сущность.

Учебный корпус и общежитие заведения подверглись обстрелу 22-го числа. В этот момент в здании находились 86 студентов в возрасте от 14 до 18 лет, а также один сотрудник.

Жертвами стали свыше 80 человек, из которых погиб 21 несовершеннолетний, а ранения различной степени тяжести получили более 60 студентов. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о теракте.

