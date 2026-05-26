ГД одобрила в I чтении проект о бесплатном ЭКО для жен и вдов ветеранов боевых действий

Госдума одобрила в первом чтении законопроект о внесении экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) и других вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) в программу госгарантий бесплатной медпомощи для жен и вдов ветеранов боевых действий.

Изменения могут внести в статьи 16 и 21 Федерального закона "О ветеранах". Согласно инициативе, условием для проведения процедур является нотариально удостоверенное согласие супруга, которое он дал при жизни.

Законопроект предлагает сделать процедуру для таких пар бесплатной, однако забор и криоконсервация биологического материала будут проводиться самостоятельно и за собственный счет. Авторы инициативы считают подобную меру необходимой, поскольку многие мужчины уходят защищать Россию и не успевают стать отцами, а при их гибели супруги теряют возможность стать матерями.

Также в пояснительной записке добавляется, что противник использует на российских мужчинах оскопление и лишает их репродуктивной функции.

Ранее Совфед одобрил закон о выплате страховой пенсии по потере кормильца детям, рожденным с помощью ЭКО по истечении 300 дней со смерти отца. Ежемесячно такие дети будут получать 7 689,83 рубля.

Инвалидам с детства I группы и детям-инвалидам будут выплачивать 21 177,59 рубля в месяц. Для инвалидов I группы и инвалидов с детства II группы выплата составит 17 648,24 рубля.

