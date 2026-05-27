Фото: ТАСС/Zuma (Кирилл Буданов внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов)

Бывшему начальнику ГУР Минобороны Украины Кириллу Буданову (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов), заочно предъявлено обвиненик в террористической атаке на Хорлы в ночь на 1 января, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко в ходе Международного форума по безопасности.

Она добавила, что обвинения также предъявлены командиру подразделения ВСУ Андрею Дзяни и командующему силами беспилотных систем ВСУ Роберту Бровди.

По словам Петренко, они в ответе за преступление и имеют статус обвиняемых.

В ночь на 1 января украинские военные нанесли удар по населенному пункту Хорлы с помощью БПЛА. Погибли 29 человек. Всего пострадали не менее 60 человек.

По словам губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, процесс опознания тем был сложным, так как 19 тел почти полностью сгорели. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Владимир Путин, в свою очередь, призывал украинских солдат не становиться соучастниками преступлений киевского режима. Он указал на то, что для ВСУ ситуация становится катастрофической, а изменить это не помогает ни поддержка стран Запада, ни насильственная мобилизация.

