27 мая, 15:41

Родственники Хачатуряна потребовали нового пересмотра дела сестер

Фото: ТАСС/Мосгорсуд

Близкие столичного предпринимателя Михаила Хачатуряна потребовали нового пересмотра дела сестер. Об этом пишет "Российская газета" со ссылкой на судебные документы.

По данным издания, кассационная жалоба была подана в середине мая. Далее документ должен рассмотреть Верховный суд (ВС). При этом в картотеке суда пока нет никаких данных об этом деле.

Сестры Хачатурян признались в убийстве своего 57-летнего отца летом 2018 года. Девушки утверждали, что решились на это из-за постоянных издевательств и насилия с его стороны. Их мать Аурелия Дундук подтвердила показания дочерей об издевательствах.

В 2020 году Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по делу девушек и направила его в суд. В 2023-м прошли слушания по двум эпизодам насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью нескольким лицам и изготовлением порнографических материалов, распространенных в Сети.

В апреле 2025 года прокуратура потребовала признать вину Хачатуряна в насилии над дочерями доказанной. Затем он был посмертно признан виновным, однако родственники Хачатуряна подали апелляционную жалобу.

В ноябре Мосгорсуд изменил формулировку приговора Хачатуряна с "признать виновным" на "признать совершившим преступление" против дочерей. В том же месяце защита сестер попросила прекратить уголовное преследование в отношении девушек.

В январе 2026-го уголовное дело против них возобновили. В настоящее время в отношении девушек действует запрет определенных действий.

