Родственники Хачатуряна потребовали нового пересмотра дела сестер

Близкие столичного предпринимателя Михаила Хачатуряна потребовали нового пересмотра дела сестер. Об этом пишет "Российская газета" со ссылкой на судебные документы.

По данным издания, кассационная жалоба была подана в середине мая. Далее документ должен рассмотреть Верховный суд (ВС). При этом в картотеке суда пока нет никаких данных об этом деле.

Сестры Хачатурян признались в убийстве своего 57-летнего отца летом 2018 года. Девушки утверждали, что решились на это из-за постоянных издевательств и насилия с его стороны. Их мать Аурелия Дундук подтвердила показания дочерей об издевательствах.

В 2020 году Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по делу девушек и направила его в суд. В 2023-м прошли слушания по двум эпизодам насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью нескольким лицам и изготовлением порнографических материалов, распространенных в Сети.

В апреле 2025 года прокуратура потребовала признать вину Хачатуряна в насилии над дочерями доказанной. Затем он был посмертно признан виновным, однако родственники Хачатуряна подали апелляционную жалобу.

В ноябре Мосгорсуд изменил формулировку приговора Хачатуряна с "признать виновным" на "признать совершившим преступление" против дочерей. В том же месяце защита сестер попросила прекратить уголовное преследование в отношении девушек.

В январе 2026-го уголовное дело против них возобновили. В настоящее время в отношении девушек действует запрет определенных действий.