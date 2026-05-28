В ФХР отреагировали на аннулирование недопуска сборных России к соревнованиям

Решение Международной федерации хоккея на льду (IIHF) об аннулировании недопуска россиян к соревнованиям сезона-2026/27 не предусматривает автоматического участия россиян в международных турнирах. Это следует из заявления Федерации хоккея России (ФХР), которое опубликовано на сайте организации.

В ФХР подчеркнули, что представленные IIHF отчеты по оценке рисков в сфере безопасности нельзя назвать исчерпывающими. В них прописаны только общие положения.

В федерации уточнили, что такое решение не означает моментального возвращения россиян на турниры. Это может произойти только на основании регламента IIHF, добавили в ФХР.

Дисциплинарный орган IIHF аннулировал решение совета организации о недопуске российских сборных к соревнованиям сезона-2026/27 в четверг, 28 мая. В аргументах и отчетах по оценке рисков не было достаточных оснований для продления отстранения по соображениям безопасности.

Ранее Международная федерация университетского спорта (FISU) допустила всех российских атлетов для участия в соревнованиях под своей эгидой. Решение распространяется как на личные, так и на командные виды спорта.

