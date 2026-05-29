Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

00:25

Политика

Небензя заявил, что РФ и впредь не будет оставлять без ответа террор со стороны Киева

Фото: ТАСС/Sipa USA/Laura Brett

Москва продолжит давать решительный отпор на любые террористические атаки со стороны украинских властей. С таким заявлением выступил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности, посвященном ситуации на Украине.

Дипломат подчеркнул, что Киев при молчаливой поддержке западных союзников давно превратил террор против мирных россиян в полноценный метод ведения боевых действий. По словам Небензи, подобные преступления, включая циничную атаку в Старобельске, не останутся без последствий.

Как указал постпред, только за минувшую неделю жертвами атак украинских боевиков стал 51 гражданский, еще 199 человек получили ранения. При этом среди пострадавших – 20 детей.

ВСУ нанесли удар при помощи БПЛА по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ) 22 мая. В тот момент в здании находились 86 учащихся в возрасте от 14 до 18 лет, а также один сотрудник.

В результате погиб 21 ребенок, еще более 60 детей пострадали. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о теракте.

Читайте также


политика

Главное

Как регулировать незаконное ношение наград в России?

Эксперты уверены: регулировать ситуацию возможно лишь проверками соответствующих органов

Читать
закрыть

Стоит ли финансово поощрять детей за отказ от соцсетей?

Эксперты уверены: нельзя рассматривать взаимоотношения детей и родителей через деньги

Финансовая мотивация ребенка – это скорее американизированная модель

Читать
закрыть

Почему в РФ вырос объем продаж белорусского бензина?

Потребление топлива традиционно растет в летний период из-за сельхозработ

Читать
закрыть

Заменят ли в РФ написание дипломных работ устными экзаменами?

Мера поможет объективно оценить реальные знания и компетенции студентов

Читать
закрыть

Что нужно знать туристам после отмены рейсов Air Anka?

Росавиация ограничила полеты турецкой авиакомпании Air Anka в Россию до 25 мая

Читать
закрыть

Почему бадминтон набирает популярность среди россиян?

Дорогого оборудования и аренды кортов можно избежать

Играть можно в любом возрасте

Читать
закрыть

Что нужно знать о летней подработке для школьников?

С 14 до 16 лет выполнять обязанности на работе можно 24 часа в неделю

Подростков нельзя привлекать к работе при вредных и опасных условиях

Читать
закрыть

Как сэкономить на подготовке к ЕГЭ?

Первый способ– использовать специальные тренировочные комплекты

Второй вариант – групповые занятия

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика