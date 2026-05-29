Небензя заявил, что РФ и впредь не будет оставлять без ответа террор со стороны Киева

Москва продолжит давать решительный отпор на любые террористические атаки со стороны украинских властей. С таким заявлением выступил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности, посвященном ситуации на Украине.

Дипломат подчеркнул, что Киев при молчаливой поддержке западных союзников давно превратил террор против мирных россиян в полноценный метод ведения боевых действий. По словам Небензи, подобные преступления, включая циничную атаку в Старобельске, не останутся без последствий.

Как указал постпред, только за минувшую неделю жертвами атак украинских боевиков стал 51 гражданский, еще 199 человек получили ранения. При этом среди пострадавших – 20 детей.

ВСУ нанесли удар при помощи БПЛА по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ) 22 мая. В тот момент в здании находились 86 учащихся в возрасте от 14 до 18 лет, а также один сотрудник.

В результате погиб 21 ребенок, еще более 60 детей пострадали. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о теракте.