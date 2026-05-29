29 мая, 19:05

Политика

Путин сравнил ситуацию в Армении с началом кризиса на Украине

Фото: MAX/"Кремль. Новости"

Кризис на Украине начался с похожей ситуации, что происходит с Арменией сейчас – с попыток ее присоединения к Евросоюзу. Об этом заявил Владимир Путин в беседе со СМИ во время государственного визита в Казахстан.

При этом Путин особо подчеркнул, что для России хорошо все, что хорошо для армянского народа, ведь народы двух стран на протяжении столетий связывают узы дружбы и особые отношения.

"Я и ему (премьер-министру Армении Николу Пашиняну. – Прим. ред.) сказал, что все, что хорошо для армян, приемлемо и хорошо для России", – отметил он.

По словам российского лидера, любые решения, которые в итоге будут приняты Ереваном, не испортят гуманитарные и политические связи России и Армении. Однако, добавил Путин, речь в данном случае идет о "чисто экономических субстанциях".

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Пашинян стремится интегрировать страну в ЕС, одновременно пытаясь сохранить преимущества членства в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

Кремль, в свою очередь, опубликовал совместное заявление Путина, а также лидеров Белоруссии, Казахстана и Киргизии Александра Лукашенко, Касым-Жомарта Токаева и Садыра Жапарова о ситуации вокруг стремления Армении вступить в Евросоюз.

Было принято решение, что члены Евразийского межправительственного совета доложат на очередном заседании в декабре о возможных последствиях приостановления в отношении Армении действия договора о ЕАЭС.

Данный документ передали вице-премьеру Мгеру Григоряну, который представлял на встрече Армению. Он доставит заявление в Ереван.

