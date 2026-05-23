Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 мая, 12:19

Политика
Главная / Новости /

Медведев: Пашинян затаскивает Армению в ЕС, стараясь сохранить выгоды от ЕАЭС

Пашинян настойчиво затаскивает Армению в ЕС – Медведев

Фото: kremlin.ru

Премьер-министр Армении Никол Пашинян стремится интегрировать страну в Евросоюз, одновременно пытаясь сохранить преимущества членства в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

"Как известно, тот, кто старается усидеть между стульями, рискует больно приземлиться прямо на свою вялую задницу. Именно это, судя по всему, и собрался в ближайшее время проделать некий человечек по кличке Никол", – написал он на своей странице в МАХ.

Медведев также выразил мнение, что население республики может отвергнуть Пашиняна в случае перехода на европейские цены на газ.

"И правда, всем ведь ясно, что при переходе на европейские газовые цены население страны А погонит этого дяденьку ссаными тряпками прямо к его любвеобильному другу (президенту Франции Эммануэлю. – Прим. ред.) Макрону в Париж", – подчеркнул политик.

В своей публикации он также обратил внимание на слова армянского премьера о том, что Россия обязана сохранить для республики текущие цены на газ в размере 177,5 доллара за тысячу кубометров. В этом контексте Медведев привел в пример биржевые цены на ресурс в Европе в мае 2026 года, которые составляли около 570–590 долларов за тысячу кубометров на хабе TTF в Нидерландах.

Такие действия Пашиняна свидетельствуют о его желании угодить сразу "всем на свете", убежден зампред Совбеза.

"Но так не бывает. Шансы приземлиться, как киевская власть в 2014-м, голой жопой на упрямого ежа экономических реалий растут каждый день. Так что самое время начинать переговоры о поставках американского сжиженного газа морем прямо в порты страны А!" – добавил политик.

Ранее секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу заявил, что правительство Армении в последнее время предпринимает действия, не отвечающие духу союзнических отношений с Россией. Например, Ереван на регулярной основе присоединятся к позиции Евросоюза в рамках международных дискуссий.

В свою очередь, Пашинян указал, что Ереван не собирается предпринимать никаких резких действий в отношениях с Россией и делать что-то во вред интересам Москвы. Он отметил, что с Владимиром Путиным его связывают дружеские отношения, и подчеркнул, что Армения относится к России очень тепло.

Читайте также


политика

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика