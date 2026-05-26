Phys.org: население Земли может сократиться в два раза к 2064 году

Численность населения Земли к 2064 году может сократиться в два раза в случае серьезного экологического кризиса, заявил один из авторов соответствующего исследования Алессио Дзакконе в статье, опубликованной на портале Phys.org.

Уточняется, что ученые для прогнозирования будущего применили специальное уравнение, воспроизводящее динамику роста населения за последние 12 тысяч лет. Текущая динамика не приведет к "концу света", но в случае экокризиса и, как следствие, климатической катастрофы, пандемий, войн или нехватки ресурсов прогноз может измениться.

Сами расчеты строятся на предположении, что в случае катаклизмов ресурсов на Земле хватит лишь для поддержания около 2 миллиардов человек. Сокращение населения планеты вдвое к 2064 году не стоит рассматривать как прогноз будущего, так как это лишь сценарий, созданный при помощи математических расчетов, указал специалист.

Ранее ученые уже заявляли, что численность населения Земли превысила тот предел, который планета может стабильно обеспечивать. Чтобы природные ресурсы не истощались, на Земле при современных условиях должны проживать порядка 2,5 миллиарда человек. Сейчас же число жителей планеты превысило 8 миллиардов.

