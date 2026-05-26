Юрист Воропаев: за неправильную тонировку авто может грозить арест до 15 суток

Неоднократные штрафы и даже арест до 15 суток могут ждать водителей за неправильную тонировку машины. Об этом в разговоре с Москвой 24 напомнил автоюрист Лев Воропаев.

Ранее стало известно, что в период с 12 по 24 мая в столице выявили более 7 тысяч нарушений норм тонировки стекол автомобилей, сообщило Агентство "Москва".

Воропаев уточнил, что по правилам тонировать можно только заднюю полусферу авто, однако нельзя использовать зеркальное затемнение. Оно отражает свет, создавая блики, которые могут ослеплять других участников движения.





Лев Воропаев автоюрист Что касается передней полусферы авто – лобового и боковых стекол, то их светопропускаемость должна составлять не менее 70%. Сделать тонировку, которая бы соответствовала обозначенным нормам, довольно сложно, поэтому чаще всего нарушений не избежать.

В таком случае выписывают штраф согласно части 3.1 статьи об управлении транспортным средством при наличии неисправностей (12.5 КоАП РФ).

"Сумма небольшая – 500 рублей. Но надо учитывать, что ее могут взимать неоднократно – при каждой остановке сотрудником ГАИ, хоть 30 раз за день", – отметил Воропаев.

К тому же автоинспектор вправе вынести требование снять тонировку. Если водитель не сделает этого в установленный срок, его ждет наказание по статье о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции (19.3 КоАП РФ). В этом случае штраф составит от 2 до 4 тысяч рублей либо могут назначить административный арест до 15 суток, предупредил юрист.

