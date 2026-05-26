26 мая, 21:00

ЕС на год продлил санкции против РФ

Фото: depositphotos/ginasanders

Евросоюз продлил действие антироссийских санкций до 28 мая 2027 года. Это следует из заявления Совета ЕС.

Такое решение там объяснили "ситуацией в России".

Тем временем глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что страны ЕС начали разработку 21-го пакета антироссийских санкций, который будет направлен на снижение уровня жизни граждан РФ. Кроме того, туда могут войти ограничения против военно-промышленного комплекса (ВПК) и танкеров, перевозящих нефть из России.

Великобритания, в свою очередь, 26 мая расширила список антироссийских санкций на 18 позиций. Ограничения затронули компании Diamant Estate, Trace Road и "Алистера". Также рестрикции введены в отношении компаний из Грузии, ОАЭ, Киргизии, Сальвадора и других стран.

Сюжет: Санкции
политика, экономика

