Reuters: Минфин США продлит ослабление санкций на операции с нефтью из России

Фото: ТАСС/Кирилл Агафонов

Минфин США принял решение на 30 дней продлить вывод из-под американских санкций операций по продаже и транспортировке нефти и нефтепродуктов из России, которые уже загружены на суда, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник.

Уточняется, что с такой просьбой к Вашингтону обратились несколько государств. Они надеются получить дополнительное время для закупки российской нефти.

До этого президент США Дональд Трамп отмечал, что Вашингтон может продлить действие исключений из санкционного режима в отношении поставок нефти из России. По его словам, его администрация будет делать все, что потребуется для смягчения энергетического кризиса, вызванного военной операцией США и Израиля против Ирана.

Вместе с тем глава МИД РФ Сергей Лавров назвал нечестной игрой давление Запада на покупателей российской нефти. Он уточнял, что западные страны намерены установить собственные правила в Евразии и не допустить развития межконтинентальной интеграции.