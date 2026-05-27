Более 30 человек погибли в результате израильских ударов по Ливану
Фото: ТАСС/EPA/STRINGER
В результате серии израильских ударов по Ливану за несколько часов погиб 31 человек, еще 40 получили ранения. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения республики.
В ведомстве охарактеризовали произошедшее как массовые убийства, отметив, что среди погибших и пострадавших есть женщины и дети.
Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Исламская Республика ударила по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.
Вслед за этим движение "Хезболла" обстреляло израильскую территорию. Это вызвало ответные действия со стороны Израиля.