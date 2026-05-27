Силы ПВО ликвидировали 14 БПЛА в небе над Севастополем

Дежурные силы ПВО отражают атаку украинских дронов на Севастополь. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

На данный момент сбиты 14 БПЛА в районе Северной стороны, Севастопольской бухты и бухты Омега. Работа ПВО продолжается.

Ранее 7 человек, включая 2 детей, погибли в Донецкой Народной Республике (ДНР) из-за ударов со стороны Украины. Еще 15 человек, среди которых 4 ребенка, пострадали.

Как уточнил глава ДНР Денис Пушилин, семья из 4 человек, включая мальчика 2013 года рождения и девочку 2012 года рождения, погибла в Калининском районе Горловки. Еще один мужчина скончался из-за удара БПЛА в Горняцком районе Макеевки.