06:30

Происшествия

Женщина пострадала при атаке БПЛА в Ярославле

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Средства ПВО минувшей ночью отразили массированную атаку украинских беспилотников на подлете к Ярославлю. В результате незначительное осколочное ранение получила местная жительница, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

От госпитализации женщина отказалась. Других пострадавших при атаке БПЛА в регионе не выявили. На территории области могут находиться фрагменты беспилотников, местных жителей призвали не подходить к ним.

Вместе с тем вновь открыли движение транспорта на перекрестке Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой. Таким образом, движение на выезде из Ярославля в сторону Москвы возобновили.

Ранее ВСУ атаковали железнодорожные пути в Льговском районе Курской области. В результате удара произошло возгорание вагона с топливом. Местные власти в целях безопасности временно отселили из близлежащего населенного пункта 76 человек.

Еще одна атака БПЛА произошла в центре Луганска: дрон взорвался рядом с аптекой и цветочным магазином. В результате два человека получили легкие раны, их госпитализировали в ближайшую больницу.

происшествиярегионы

