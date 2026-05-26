JW: заявления Зеленского о подготовке конфликта Белоруссией не имеют доказательств

Фото: Getty Images/NurPhoto/Domenico Cippitelli

Заявления украинского лидера Владимира Зеленского о якобы подготовке Белоруссией военного конфликта не имеют под собой оснований и не подкреплены доказательствами, сообщает газета "Известия" со ссылкой на немецкий журнал Junge Welt (JW).

При этом, как уточняет издание, слова политика опровергают сами украинские пограничники, которые не обнаружили свидетельств подготовки к конфликту, о котором говорит Зеленский.

"Украинские военные и пограничники заявили, что в настоящее время в белорусско-украинском приграничном регионе нет передвижений войск или какой-либо другой подготовки к конфликту", – указывается в журнале.

Ранее Зеленский выступил с новыми угрозами в адрес Белоруссии после слов Лукашенко о том, что Минск не намерен втягиваться в украинский конфликт. Украинский лидер заявил, что у Киева есть возможность "превентивно работать" в отношении руководства Белоруссии. Он также пригрозил Минску последствиями в случае агрессивных действий против Украины.

Лукашенко, в свою очередь, отметил, что не реагирует на угрозы и прочую "болтовню" из Киева, в том числе от Зеленского. Белорусский лидер добавил, что Минск начнет участие в конфликте только в том случае, если территория страны подвергнется агрессии.