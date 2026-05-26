Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 мая, 09:06

Политика
Главная / Новости /

JW: заявления Зеленского о подготовке конфликта Белоруссией не имеют доказательств

СМИ назвали бездоказательными заявления Зеленского о подготовке конфликта Белоруссией

Фото: Getty Images/NurPhoto/Domenico Cippitelli

Заявления украинского лидера Владимира Зеленского о якобы подготовке Белоруссией военного конфликта не имеют под собой оснований и не подкреплены доказательствами, сообщает газета "Известия" со ссылкой на немецкий журнал Junge Welt (JW).

При этом, как уточняет издание, слова политика опровергают сами украинские пограничники, которые не обнаружили свидетельств подготовки к конфликту, о котором говорит Зеленский.

"Украинские военные и пограничники заявили, что в настоящее время в белорусско-украинском приграничном регионе нет передвижений войск или какой-либо другой подготовки к конфликту", – указывается в журнале.

Ранее Зеленский выступил с новыми угрозами в адрес Белоруссии после слов Лукашенко о том, что Минск не намерен втягиваться в украинский конфликт. Украинский лидер заявил, что у Киева есть возможность "превентивно работать" в отношении руководства Белоруссии. Он также пригрозил Минску последствиями в случае агрессивных действий против Украины.

Лукашенко, в свою очередь, отметил, что не реагирует на угрозы и прочую "болтовню" из Киева, в том числе от Зеленского. Белорусский лидер добавил, что Минск начнет участие в конфликте только в том случае, если территория страны подвергнется агрессии.

Читайте также


политика

Главное

Что нужно знать о летней подработке для школьников?

С 14 до 16 лет выполнять обязанности на работе можно 24 часа в неделю

Подростков нельзя привлекать к работе при вредных и опасных условиях

Читать
закрыть

Как сэкономить на подготовке к ЕГЭ?

Первый способ– использовать специальные тренировочные комплекты

Второй вариант – групповые занятия

Читать
закрыть

К чему может привести попытка быть продуктивным 24/7?

Цель реформы – повысить качество высшего образования

Ограничения затронули в основном заочные и очно-заочные форматы

Читать
закрыть

К чему может привести попытка быть продуктивным 24/7?

Погоня за продуктивностью превращает отдых в слабость, а занятость – в показатель успешности

Опасный сценарий возникает, когда человек начинает измерять самооценку только через достижения

Читать
закрыть

Почему учителя позволяют школьникам использовать шпаргалки?

Учителя уверены: написание текста от руки способствует лучшему запоминанию

Читать
закрыть

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика