Пять новых вакцин для животных выпустили в ОЭЗ "Технополис "Москва"

Биотехнологическая компания, которая функционирует на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва", зарегистрировала пять новых вакцин для животных. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

По словам заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, в прошлом году в столице появились две вакцины для профилактики болезней свиней и три препарата для мелких домашних животных.

В настоящее время в центре разработок организовано 12 научно-исследовательских работ по вакцинам нового поколения для промышленного животноводства.

Компания "Ветбиохим" работает в ОЭЗ "Технополис "Москва" с 2023 года. За 2025 год она произвела 63 миллиона доз иммунопрепаратов, которые предназначены для сельскохозяйственных и мелких домашних животных. В их числе оказались медикаменты, направленные на борьбу с чумой свиней, аденовирусными инфекциями и парвовирусным энтеритом у собак.

Ранее сообщалось, что в 2026 году в столице планируется открыть 25 уникальных производств на территории ОЭЗ "Технополис "Москва". Это даст городу более 8 тысяч высокооплачиваемых рабочих мест. В ОЭЗ планируется выпуск инновационных энергосберегающих экологически чистых осветительных приборов, современных онкопрепаратов и уникальных оптоэлектронных устройств для высокоскоростного приема и передачи данных, а также печатных плат и авиационных интерьеров.

