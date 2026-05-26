Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 мая, 14:27

Происшествия

В Башкирии обвиняемый попытался пронести в здание суда наркотики в шаурме

Фото: vk.com/ufsspporb

В Башкирии мужчина пытался пронести в здание суда шаурму с наркотическими веществами, сообщили в ГУ ФССП по региону.

Уточняется, что 22-летний местный житель прибыл на заседание в качестве обвиняемого. Судебный пристав предложил ему добровольно предоставить запрещенные к проносу в здание суда предметы, на что башкирец ответил, что "запрещенки с собой не имеется".

Тем не менее во время проведения досмотра с помощью лучевой досмотровой установки в пакете с едой были обнаружены свертки с неизвестным веществом. Они были спрятаны внутри шаурмы.

Прибывшие на место правоохранители обнаружили в блюде порошок, содержащий производное наркотического вещества. В результате было возбуждено уголовное дело о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств.

Ранее таможенники в столичном аэропорту Шереметьево пресекли контрабанду крупной партии наркотиков из Индии. Сотрудники остановили 35-летнего пассажира во время выборочного контроля в "зеленом" коридоре. В его чемодане они нашли коричневые стеклянные емкости с маслянистой жидкостью, которая имела специфический запах.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Что нужно знать о летней подработке для школьников?

С 14 до 16 лет выполнять обязанности на работе можно 24 часа в неделю

Подростков нельзя привлекать к работе при вредных и опасных условиях

Читать
закрыть

Как сэкономить на подготовке к ЕГЭ?

Первый способ– использовать специальные тренировочные комплекты

Второй вариант – групповые занятия

Читать
закрыть

К чему может привести попытка быть продуктивным 24/7?

Цель реформы – повысить качество высшего образования

Ограничения затронули в основном заочные и очно-заочные форматы

Читать
закрыть

К чему может привести попытка быть продуктивным 24/7?

Погоня за продуктивностью превращает отдых в слабость, а занятость – в показатель успешности

Опасный сценарий возникает, когда человек начинает измерять самооценку только через достижения

Читать
закрыть

Почему учителя позволяют школьникам использовать шпаргалки?

Учителя уверены: написание текста от руки способствует лучшему запоминанию

Читать
закрыть

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика