В Башкирии обвиняемый попытался пронести в здание суда наркотики в шаурме

Фото: vk.com/ufsspporb

В Башкирии мужчина пытался пронести в здание суда шаурму с наркотическими веществами, сообщили в ГУ ФССП по региону.

Уточняется, что 22-летний местный житель прибыл на заседание в качестве обвиняемого. Судебный пристав предложил ему добровольно предоставить запрещенные к проносу в здание суда предметы, на что башкирец ответил, что "запрещенки с собой не имеется".

Тем не менее во время проведения досмотра с помощью лучевой досмотровой установки в пакете с едой были обнаружены свертки с неизвестным веществом. Они были спрятаны внутри шаурмы.

Прибывшие на место правоохранители обнаружили в блюде порошок, содержащий производное наркотического вещества. В результате было возбуждено уголовное дело о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств.

Ранее таможенники в столичном аэропорту Шереметьево пресекли контрабанду крупной партии наркотиков из Индии. Сотрудники остановили 35-летнего пассажира во время выборочного контроля в "зеленом" коридоре. В его чемодане они нашли коричневые стеклянные емкости с маслянистой жидкостью, которая имела специфический запах.

