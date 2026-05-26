26 мая, 15:34Транспорт
Движение ограничили на Новочеремушкинской улице Москвы из-за вымывания грунта
Фото: телеграм-канал "Москва с огоньком"
На Новочеремушкинской улице Москвы ограничили движение транспорта из-за вымывания грунта. Об этом сообщает столичная Госавтоинспекция в мессенджере MAX.
Речь идет об одной полосе в районе дома 21. Сейчас на месте происшествия сотрудники ГАИ осуществляют регулировочно-распорядительные действия.
Водителей просят выбирать пути объезда.
Ранее сообщалось, что на Краснобогатырской улице в Восточном административном округе (ВАО) Москвы с 30 мая скорректируют схему движения.
В настоящее время авто выезжают на проезжую часть через трамвайные пути, что создает помехи для городского транспорта. Для повышения безопасности и ускорения движения проезд будет закрыт в районе домов 23 и 31, корпуса 2.