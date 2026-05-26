Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 мая, 15:42

Наука

Россияне смогут увидеть моря и кратеры "голубой" Луны в выходные

Фото: 123RF.com/darkfoxelixir

В последние выходные мая жители России смогут увидеть на ночном небе "голубую" Луну (второе полнолуние за один календарный месяц. – Прим. ред.). Об этом рассказал эксперт Пермского национального исследовательского политехнического университета Евгений Бурмистров, чьи слова приводит пресс-служба ПНИПУ.

Полнолуние 31 мая совпадет с моментом, когда Луна окажется в самой дальней от Земли точке своей орбиты. Из-за этого лунный диск будет выглядеть примерно на 5–5,5% меньше и на 10,5% тусклее обычного. Однако заметить его можно будет без каких-либо приспособлений.

"Бинокль позволит различить крупные темные равнины – лунные моря и кратеры", – отметил Бурмистров.

Хорошие условия для наблюдения будут в оба дня – с 30 на 31 мая и с 31 мая на 1 июня. От телескопа астроном посоветовал отказаться, так как в фазе полнолуния солнечные лучи падают на поверхность Луны почти вертикально, не создавая теней.

Название "голубая" Луна" появилось из-за устойчивого английского выражения once in a blue moon. Оно обозначает исключительно редкий случай. Само явление возникает из-за разницы в длине календарного и лунного месяцев: календарный длится 30–31 день, лунный – 29,53 суток, и за несколько лет накапливается "дополнительная" полная Луна.

Ранее астроном Людмила Кошман рассказала, что 27 июня 2026 года москвичи смогут увидеть пик звездопада Боотиды. Метеорный поток июньских Боотид начнется 22-го числа и продлится до 2 июля. Максимум активности ожидается 27 июня, когда можно наблюдать от 1–2 до нескольких метеоров в час.

Зрители Москвы 24 показали кадры яркой Луны

Читайте также


наука

Главное

Что нужно знать о летней подработке для школьников?

С 14 до 16 лет выполнять обязанности на работе можно 24 часа в неделю

Подростков нельзя привлекать к работе при вредных и опасных условиях

Читать
закрыть

Как сэкономить на подготовке к ЕГЭ?

Первый способ– использовать специальные тренировочные комплекты

Второй вариант – групповые занятия

Читать
закрыть

К чему может привести попытка быть продуктивным 24/7?

Цель реформы – повысить качество высшего образования

Ограничения затронули в основном заочные и очно-заочные форматы

Читать
закрыть

К чему может привести попытка быть продуктивным 24/7?

Погоня за продуктивностью превращает отдых в слабость, а занятость – в показатель успешности

Опасный сценарий возникает, когда человек начинает измерять самооценку только через достижения

Читать
закрыть

Почему учителя позволяют школьникам использовать шпаргалки?

Учителя уверены: написание текста от руки способствует лучшему запоминанию

Читать
закрыть

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика