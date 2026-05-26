Россияне смогут увидеть моря и кратеры "голубой" Луны в выходные

В последние выходные мая жители России смогут увидеть на ночном небе "голубую" Луну (второе полнолуние за один календарный месяц. – Прим. ред.). Об этом рассказал эксперт Пермского национального исследовательского политехнического университета Евгений Бурмистров, чьи слова приводит пресс-служба ПНИПУ.

Полнолуние 31 мая совпадет с моментом, когда Луна окажется в самой дальней от Земли точке своей орбиты. Из-за этого лунный диск будет выглядеть примерно на 5–5,5% меньше и на 10,5% тусклее обычного. Однако заметить его можно будет без каких-либо приспособлений.

"Бинокль позволит различить крупные темные равнины – лунные моря и кратеры", – отметил Бурмистров.

Хорошие условия для наблюдения будут в оба дня – с 30 на 31 мая и с 31 мая на 1 июня. От телескопа астроном посоветовал отказаться, так как в фазе полнолуния солнечные лучи падают на поверхность Луны почти вертикально, не создавая теней.

Название "голубая" Луна" появилось из-за устойчивого английского выражения once in a blue moon. Оно обозначает исключительно редкий случай. Само явление возникает из-за разницы в длине календарного и лунного месяцев: календарный длится 30–31 день, лунный – 29,53 суток, и за несколько лет накапливается "дополнительная" полная Луна.

