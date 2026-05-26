Замдиректора школы в Новосибирской области умерла в кабинете на работе

Заместитель директора школы № 2 в Карасуке Новосибирской области умерла в своем кабинете прямо во время рабочего дня. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на госинспекцию труда региона.

По данным инспекции, женщина 1960 года рождения почувствовала себя плохо утром. Она потеряла сознание, когда сидела за письменным столом.

Сотрудники вызвали скорую медицинскую помощь, но прибывшие врачи констатировали смерть замдиректора.

Руководитель госинспекции труда в Новосибирской области Вадим Балашов отметил, что была сформирована комиссия по расследованию несчастного случая. Это позволит установить обстоятельства и причины происшедшего.

В частности, в рамках расследования проведут анализ документов, связанных с трудовой деятельностью женщины.

