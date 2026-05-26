Более 27 тысяч жаб и лягушек перенесли через дорогу волонтеры в Петербурге

Волонтеры перенесли через дорогу 27 289 жаб и лягушек в петербургском заказнике "Сестрорецкое болото" в период их сезонной миграции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на городской комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

"Акция "Дорогу амфибиям!" завершена! В обе стороны – к местам нереста и обратно в лес – волонтерам удалось перенести 27 289 амфибий. Это рекордное количество", – подчеркивается в сообщении.

В 2024 году волонтерам удалось перенести более 17 500 земноводных, а в 2025-м – 22 320.

Прибрежные мелководья Сестрорецкого разлива являются местом размножения жаб. С апреля до середины мая они уходят к воде, чтобы отложить икру. Наиболее активно амфибии двигаются на участке дороги на Глухое озеро, который располагается в километре от музея "Шалаш В. И. Ленина".

Для сохранения популяции жаб ежегодно задействуются волонтеры. Они собирают их у временного сетчатого ограждения и переносят через дорогу. При большом числе жаб волонтеры применяют ведра. Кроме того, они пользуются светоотражающими жилетами, тканевыми перчатками и бланками учета.

Популяция серой жабы в заказнике признана одной из крупнейших в Санкт-Петербурге. По данным экспертов Зоологического института Российской академии наук (РАН), количество жаб в "Сестрорецком болоте" может превышать 20 тысяч.

Ранее кандидат биологических наук Павел Глазков рассказал, что кваканье жаб и лягушек, которое можно услышать около московских водоемов, связано с продолжающимся брачным периодом. По его словам, большую часть жизни эти земноводные проводят в лесу, а вода им нужна только для продолжения рода. Они откладывают яйца в воду, и цикл развития потомства происходит там же.

