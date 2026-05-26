Енот напал на мальчика на детской площадке в США

Енот набросился на мальчика в американском штате Массачусетс. Об этом пишет WFXT.

Случай произошел с Грейсоном Коэном, которому в августе будет два года. Он находился вместе с няней на городском пляже, где играл на детской площадке. Неожиданно на ступеньках игрового комплекса показалось животное. Енот прыгнул на ребенка, укусил его и поцарапал.

Няня взяла Грейсона и отправилась с ним домой. После этого мальчик с папой поехали в больницу. Медицинские работники оказали ему первую помощь и ввели вакцину от бешенства. Жизни ребенка ничего не угрожает.

"Думаю, к счастью, мы травмированы этой ситуацией гораздо больше, чем он", – сказал его отец.

Местные власти сейчас ищут напавшего на мальчика енота.

