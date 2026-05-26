Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 мая, 17:52

Происшествия

Енот напал на мальчика на детской площадке в США

Фото: 123RF.com/holdon

Енот набросился на мальчика в американском штате Массачусетс. Об этом пишет WFXT.

Случай произошел с Грейсоном Коэном, которому в августе будет два года. Он находился вместе с няней на городском пляже, где играл на детской площадке. Неожиданно на ступеньках игрового комплекса показалось животное. Енот прыгнул на ребенка, укусил его и поцарапал.

Няня взяла Грейсона и отправилась с ним домой. После этого мальчик с папой поехали в больницу. Медицинские работники оказали ему первую помощь и ввели вакцину от бешенства. Жизни ребенка ничего не угрожает.

"Думаю, к счастью, мы травмированы этой ситуацией гораздо больше, чем он", – сказал его отец.

Местные власти сейчас ищут напавшего на мальчика енота.

Ранее акул опять заметили в Египте. Их видели в море около отелей в Хургаде и Шарм-эш-Шейхе. Причалы и порты закрыты, морские прогулки временно отменены. По данным СМИ, хищников уже начали отлавливать.

Читайте также


животныепроисшествияза рубежом

Главное

Что нужно знать о летней подработке для школьников?

С 14 до 16 лет выполнять обязанности на работе можно 24 часа в неделю

Подростков нельзя привлекать к работе при вредных и опасных условиях

Читать
закрыть

Как сэкономить на подготовке к ЕГЭ?

Первый способ– использовать специальные тренировочные комплекты

Второй вариант – групповые занятия

Читать
закрыть

К чему может привести попытка быть продуктивным 24/7?

Цель реформы – повысить качество высшего образования

Ограничения затронули в основном заочные и очно-заочные форматы

Читать
закрыть

К чему может привести попытка быть продуктивным 24/7?

Погоня за продуктивностью превращает отдых в слабость, а занятость – в показатель успешности

Опасный сценарий возникает, когда человек начинает измерять самооценку только через достижения

Читать
закрыть

Почему учителя позволяют школьникам использовать шпаргалки?

Учителя уверены: написание текста от руки способствует лучшему запоминанию

Читать
закрыть

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика