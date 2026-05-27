Единый статистический учет всего транспорта на дорогах могут ввести в РФ

Кабинет министров РФ утвердил план мероприятий, согласно которому профильные ведомства должны представить предложения по запуску единого статистического учета всех транспортных средств, выезжающих на дороги. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.

МВД, Минсельхозу и Минтрансу предстоит проработать вопрос организации такого учета. Свой доклад ведомства обязаны подготовить в 2027 году, при этом отчетность может стать регулярной: документ предполагает предоставление новых докладов "при необходимости".

В документе подчеркивается, что внедрение учета позволит властям точнее оценивать интенсивность транспортных потоков и, как следствие, рассчитывать необходимую пропускную способность магистралей.

Ранее стало известно, что власти РФ прорабатывают вопрос использования искусственного интеллекта в сфере дорожной безопасности. Нейросети могут использовать для выработки решений по профилактике ДТП, а также для контроля за ситуацией на дорогах.