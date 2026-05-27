Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 мая, 04:58

Транспорт

Единый статистический учет всего транспорта на дорогах могут ввести в РФ

Фото: depositphotos/xload

Кабинет министров РФ утвердил план мероприятий, согласно которому профильные ведомства должны представить предложения по запуску единого статистического учета всех транспортных средств, выезжающих на дороги. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.

МВД, Минсельхозу и Минтрансу предстоит проработать вопрос организации такого учета. Свой доклад ведомства обязаны подготовить в 2027 году, при этом отчетность может стать регулярной: документ предполагает предоставление новых докладов "при необходимости".

В документе подчеркивается, что внедрение учета позволит властям точнее оценивать интенсивность транспортных потоков и, как следствие, рассчитывать необходимую пропускную способность магистралей.

Ранее стало известно, что власти РФ прорабатывают вопрос использования искусственного интеллекта в сфере дорожной безопасности. Нейросети могут использовать для выработки решений по профилактике ДТП, а также для контроля за ситуацией на дорогах.

Читайте также


транспорт

Главное

Что нужно знать о летней подработке для школьников?

С 14 до 16 лет выполнять обязанности на работе можно 24 часа в неделю

Подростков нельзя привлекать к работе при вредных и опасных условиях

Читать
закрыть

Как сэкономить на подготовке к ЕГЭ?

Первый способ– использовать специальные тренировочные комплекты

Второй вариант – групповые занятия

Читать
закрыть

К чему может привести попытка быть продуктивным 24/7?

Цель реформы – повысить качество высшего образования

Ограничения затронули в основном заочные и очно-заочные форматы

Читать
закрыть

К чему может привести попытка быть продуктивным 24/7?

Погоня за продуктивностью превращает отдых в слабость, а занятость – в показатель успешности

Опасный сценарий возникает, когда человек начинает измерять самооценку только через достижения

Читать
закрыть

Почему учителя позволяют школьникам использовать шпаргалки?

Учителя уверены: написание текста от руки способствует лучшему запоминанию

Читать
закрыть

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика