Ракета попала в здание Южного управления Центрального банка Севастополя

Украинская ракета поразила офис Южного управления Центрального банка в Севастополе. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

В результате удара загорелась кровля здания. Кроме того, взрывная волна выбила окна и повредила балконы в соседних жилых домах.

Ранее два человека пострадали из-за ракетной атаки на Таганрог. Как сообщила мэр города Светлана Камбулова, они были доставлены в больницу, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Также из-за атаки загорелись несколько автомобилей. Однако прибывшие сотрудники МЧС оперативно локализовали огонь.