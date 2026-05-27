27 мая, 09:22

Происшествия

В Красноярском крае спасатели завершили трехдневные поиски семьи Усольцевых

Фото: vk.com/krasspas

Спасатели завершили трехдневные поиски в предполагаемой зоне пропажи семьи Усольцевых в Манско-Уярском муниципальном округе Красноярского края. Об этом сообщает пресс-служба КГКУ "Спасатель".

Всего было обследовано 28 квадратных километров горной тайги.

"В условиях сложного рельефа и густой тайги, на квадроциклах и пешком, спасатели за эти дни обследовали 28 квадратных километров труднодоступной горно-таежной местности. <…> Следов пропавших обнаружить не удалось", – говорится в сообщении.

Кроме того, нейросетью было проанализировано более 20 тысяч фотоснимков, сделанных волонтерами с квадрокоптера за несколько дней поисков.

"Метод, по которому мы сработали, называется фотограмметрия. Он предполагает, что дрон выполняет съемку местности по заданным координатам: каждый кадр перекрывает соседние, в результате чего получается плотно отснятая поверхность", – рассказала в беседе с ТАСС представитель отряда "ЛизаАлерт" Серафима Чооду.

По ее словам, далее специалисты проведут более глубокий анализ полученных снимков с помощью группы просмотра и анализа.

Об исчезновении Усольцевых недалеко от поселка Кутурчин стало известно 2 октября 2025 года. По данным правоохранителей, в конце сентября они отправились в поход к горе Буратинка, после чего связь с ними была потеряна. Поиски семьи были прекращены 12 октября.

Работа продолжилась в режиме точечных проверок на отдельных участках. Поисковые мероприятия возобновлялись в апреле и мае 2026 года.

