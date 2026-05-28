Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 мая, 19:01

Спорт

Церемония вручения "Золотого мяча" впервые пройдет в Лондоне

Фото: AP Photo/Dave Thompson

Церемония вручения "Золотого мяча" пройдет 26 октября впервые в Лондоне, а не в парижском театре "Шатле". Об этом сообщили на официальном сайте награды.

Решение приурочено к 70-летнему юбилею премии и отдает дань ее первому обладателю – английскому нападающему Стэнли Мэттьюзу, которому "Золотой мяч" вручили в 1956 году. Организаторы подчеркнули, что в такую дату уместно чествовать лучших футболистов в самом сердце страны, где игра зародилась.

В прошлом году обладателем награды стал французский форвард "Пари Сен-Жермен" Усман Дембеле. В сезоне-2024/25 он вместе с клубом выиграл чемпионат и Кубок Франции, а также Лигу чемпионов, став лучшим игроком турнира.

"Золотой мяч" был учрежден бывшим главным редактором France Football Габриэлем Ано. До 1995 года награду вручали только европейцам, затем – игрокам любой национальности в европейских клубах, а с 2007 года – любому футболисту в мире. С 2019 года церемония проходила в Париже.

Ранее сообщалось, что сборная Ирана примет участие в чемпионате мира по футболу 2026 года в США, несмотря на войну между двумя странами. Иранская сторона получила гарантии, что FIFA обеспечит соблюдение хозяевами турнира всех регламентов, в том числе в вопросе прав футболистов.

Читайте также


спорт

Главное

Как регулировать незаконное ношение наград в России?

Эксперты уверены: регулировать ситуацию возможно лишь проверками соответствующих органов

Читать
закрыть

Стоит ли финансово поощрять детей за отказ от соцсетей?

Эксперты уверены: нельзя рассматривать взаимоотношения детей и родителей через деньги

Финансовая мотивация ребенка – это скорее американизированная модель

Читать
закрыть

Почему в РФ вырос объем продаж белорусского бензина?

Потребление топлива традиционно растет в летний период из-за сельхозработ

Читать
закрыть

Заменят ли в РФ написание дипломных работ устными экзаменами?

Мера поможет объективно оценить реальные знания и компетенции студентов

Читать
закрыть

Что нужно знать туристам после отмены рейсов Air Anka?

Росавиация ограничила полеты турецкой авиакомпании Air Anka в Россию до 25 мая

Читать
закрыть

Почему бадминтон набирает популярность среди россиян?

Дорогого оборудования и аренды кортов можно избежать

Играть можно в любом возрасте

Читать
закрыть

Что нужно знать о летней подработке для школьников?

С 14 до 16 лет выполнять обязанности на работе можно 24 часа в неделю

Подростков нельзя привлекать к работе при вредных и опасных условиях

Читать
закрыть

Как сэкономить на подготовке к ЕГЭ?

Первый способ– использовать специальные тренировочные комплекты

Второй вариант – групповые занятия

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика