Церемония вручения "Золотого мяча" впервые пройдет в Лондоне

Церемония вручения "Золотого мяча" пройдет 26 октября впервые в Лондоне, а не в парижском театре "Шатле". Об этом сообщили на официальном сайте награды.

Решение приурочено к 70-летнему юбилею премии и отдает дань ее первому обладателю – английскому нападающему Стэнли Мэттьюзу, которому "Золотой мяч" вручили в 1956 году. Организаторы подчеркнули, что в такую дату уместно чествовать лучших футболистов в самом сердце страны, где игра зародилась.

В прошлом году обладателем награды стал французский форвард "Пари Сен-Жермен" Усман Дембеле. В сезоне-2024/25 он вместе с клубом выиграл чемпионат и Кубок Франции, а также Лигу чемпионов, став лучшим игроком турнира.

"Золотой мяч" был учрежден бывшим главным редактором France Football Габриэлем Ано. До 1995 года награду вручали только европейцам, затем – игрокам любой национальности в европейских клубах, а с 2007 года – любому футболисту в мире. С 2019 года церемония проходила в Париже.

