22 мая, 15:59

Bloomberg: состояние футболиста Месси превысило 1 млрд долларов

Фото: TACC/AP Photo/Frank Gunn

Состояние аргентинского футболиста Лионеля Месси превысило 1 миллиард долларов. По данным Bloomberg, именно такой суммой располагает полузащитник "Интер Майами" с учетом налогов, рыночной конъюнктуры, а также доходов от инвестиций и спонсорства.

"Это ставит его (Месси. – Прим. ред.) в один ряд с его давним соперником Криштиану Роналду, который стал первым миллиардером в этом виде спорта", – указало издание со ссылкой на данные Bloomberg Billionaires Index.

По подсчетам журналистов, с 2007 года аргентинский футболист заработал более 700 миллионов долларов в виде зарплаты и бонусов. Миллиардером спортсмену позволил стать гонорар "Интер Майами", предполагаемые соглашения о разделе доходов от телетрансляций, владение недвижимостью, а также доля в аргентинской сети ресторанов, добавило издание.

Ранее Роналду занял первую строчку рейтинга самых высокооплачиваемых футболистов года по версии журнала Forbes. За прошлый год спортсмен заработал 280 миллионов долларов, 230 из которых – это зарплата и бонусы, еще 50 – спонсорские сделки. На второй строчке списка оказался Месси с общим доходом в 130 миллионов долларов.

Новости спорта: в США на новом стадионе "Интер Майами" появилась трибуна в честь Месси

