Клуб "Интер Майами" продлил контракт с футболистом Лионелем Месси

Фото: ТАСС/AP/Zuma/Chris Arjoon

Аргентинский футболист Лионель Месси подписал новый контракт с американским клубом "Интер Майами". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу команды.

Срок действия нового соглашения не называется. Прежний контракт восьмикратного обладателя "Золотого мяча" заканчивается в 2025 году. За "Интер Майами" Месси начал играть летом 2023 года.

Ранее стало известно, что полузащитник мадридского "Реала" Франко Мастантуоно набил на теле татуировку в честь Месси. Мастантуоно с детства восхищается аргентинским нападающим. Тату запечатлела дату победного для Аргентины финала чемпионата мира по футболу 2022 года.

