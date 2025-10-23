Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 октября, 19:02

Спорт

Клуб "Интер Майами" продлил контракт с футболистом Лионелем Месси

Фото: ТАСС/AP/Zuma/Chris Arjoon

Аргентинский футболист Лионель Месси подписал новый контракт с американским клубом "Интер Майами". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу команды.

Срок действия нового соглашения не называется. Прежний контракт восьмикратного обладателя "Золотого мяча" заканчивается в 2025 году. За "Интер Майами" Месси начал играть летом 2023 года.

Ранее стало известно, что полузащитник мадридского "Реала" Франко Мастантуоно набил на теле татуировку в честь Месси. Мастантуоно с детства восхищается аргентинским нападающим. Тату запечатлела дату победного для Аргентины финала чемпионата мира по футболу 2022 года.

Читайте также


спорт

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика