Новый сезон работы Московской детской железной дороги начнется 24 мая

Открытие 89-го сезона работы Московской детской железной дороги (МДЖД) состоится 24 мая в подмосковном поселке Кратово. Об этом сообщает пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

Торжественная церемония состоится в 11:00, а уже в 12:00 поезд с почетными гостями отправится в первый рейс.

Уточняется, что летнюю производственную практику на МДЖД пройдут 658 юных железнодорожников. Последние будут обслуживать всю инфраструктуру дороги, управлять поездами. Ранее, в течение учебного года, они уже прошли подготовку по основам железнодорожного дела и сдали экзамены.

МДЖД будет работать каждую неделю со среды по воскресенье с 11:00 до 15:00 вплоть до 2 августа. Стоимость билета в одну сторону составит от 160 до 120 рублей.

Ранее Российские железные дороги (РЖД) дополнительно назначили 165 сезонных поездов на летний сезон. Для пассажиров дальнего следования будет предоставлено на 0,5% больше мест – свыше 62 миллионов. Вместе с тем увеличится и объем перевозок в сообщении с Крымом и курортами Северного Кавказа.

