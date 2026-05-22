Психолог ЦПК Шевченко: кандидат в космонавты должен обладать чувством юмора

Психологический отбор космонавтов проводится с особой тщательностью, рассказала RT ведущий психолог Центра подготовки космонавтов Жанна Шевченко.

Она объяснила, что его целью является изучение личности кандидата, прогнозирование успешности его обучения, а также эффективности деятельности. На данном этапе отбора отсев составляет около 50%. При этом эксперт добавила, что на отбор приходят претенденты с нормативной структурой личностных свойств и качеств. Их отсеивают только по несоответствию профессионально-важных качеств.

Кандидат должен обладать сформированной профессиональной мотивацией и психологической зрелостью, высокой надежностью операторской деятельности в обычных и усложненных условиях, а также:

высокой общей одаренностью;

хорошей работоспособностью;

склонностью и способностью к скрупулезной монотонной деятельности;

стрессоустойчивостью;

высокой помехоустойчивостью;

оптимальными качествами внимания, памяти, восприятия и мышления;

коммуникабельностью;

высокой критичностью к себе;

умением ладить с людьми.

Помимо этого, важное значение имеет чувство юмора и сильный, уравновешенный, подвижный тип высшей нервной деятельности.

Шевченко добавила, что психологи изучают анкеты кандидатов и наблюдают за ними на других этапах отбора, поэтому решение о психологической годности принимается не только на основании результатов психологического тестирования. Специалисты часто понимают на первом собеседовании, пройдет ли человек отбор, но решение все равно принимается только после комплексного тестирования, чтобы результаты были объективны.

