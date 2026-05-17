17 мая, 14:51

Наука

Грузовой корабль Cargo Dragon пристыковался к МКС

Фото: nasa.gov

Грузовой корабль Cargo Dragon американской компании SpaceX состыковался с Международной космической станцией (МКС). Это следует с сайта Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Стыковка произошла в 06:37 по времени восточного побережья США (13:37 по московскому). Корабль доставил на станцию около 2,9 тонны полезных грузов, включая оборудование для экспериментов по изучению влияния микрогравитации на бактерии, а также изучению движения микрочастиц в условиях невесомости.

Ракета-носитель Falcon 9 с Cargo Dragon стартовала с космодрома на мысе Канаверал 15 мая. Путь до орбиты занял примерно 36 часов. Ожидается, что в середине июня корабль отстыкуется от МКС и вернется на Землю с результатами экспериментов.

Ранее на МКС отправилась ракета "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-34". Космический аппарат успешно стартовал с космодрома Байконур и примерно за 9 минут вывел "Прогресс" на околоземную орбиту.

Всего корабль совершил 33 витка вокруг Земли и в автоматическом режиме состыковался с модулем "Звезда" российского сегмента станции. Он доставил на борт станции свыше 2,5 тонны грузов.

