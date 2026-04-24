В США заявили, что люди смогут жить на Луне в 2030-х годах

Фото: depositphotos/Baranov_Evgenii​

Люди будут жить и работать на Луне уже в 2030-е годы, заявил глава космической компании Voyager Technologies Дилан Тейлор телеканалу CNBC.

Эксперт указал, что люди должны высадиться на Луну в конце 2020-х годов, там они будут работать на лунной базе. По словам Тейлора, скорее всего это будет надувной модуль с системой жизнеобеспечения.

"Уже в 2030-х, в 2032 или 2033 году, вы сможете сидеть на веранде своего дома в северной части штата Нью-Йорк и смотреть на Луну, и на Луне будут гореть огни, потому что там будут жить и работать люди", – рассказал глава американской компании.

Тема космоса в настоящее время на пике популярности, поэтому отрасль только начинает свое развитие. Кроме того, через 5 лет в космосе уже начнут функционировать центры обработки данных, предположил он.

Ранее стало известно, что NASA и Минэнерго США подготовят технологическую базу для полетов к Марсу и во внешние участки Солнечной системы. В рамках плана аппарат Space Reactor-1 Freedom должен прибыть на Марс до конца 2028 года и развернуть там необходимую инфраструктуру для дальнейшего изучения планеты и Солнечной системы.

